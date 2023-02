Dopo quattro risultati utili consecutivi il Sassuolo è chiamato al confronto con la capolista Napoli che guida la classifica con 15 punti di vantaggio sulla seconda.

Nella prima sfida al Maradona il 29 ottobre scorso gli azzurri hanno vinto con un netto 4-0 e di certo Mister Dionisi vorrà provare a riscattare quella partita.

L’allenatore ha presentato il match nella conferenza stampa di vigilia ed ecco alcuni passaggi e risposte dell’allenatore toscano ai giornalisti:

“Non dobbiamo avere un piano gara unico perché il Napoli te lo stravolge. Sono convinto però che potremo determinare anche noi delle cose ma dovremo essere bravi a modellarci in base a quello che pensiamo di poter fare e a quello che farà il Napoli”.

Sempre il mister ci ha tenuto a sottolineare che occorre non concedere la palla al Napoli tutta la partita, in quanto si tratta di un collettivo capace di fare tante cose e scendere in campo con l’idea di metterli in difficoltà. Sempre secondo Dionisi, la sua squadra ha le qualità per farlo.

Ad una domanda sulla presenza o meno di Berardi e se fosse possibile immaginare in Bajrami un suo vice il Mister ha risposto “Potrebbe essere Bajrami, ma abbiamo ancora un paio di allenamenti compresa la rifinitura e poi decideremo”.

In merito alla gara Sassuolo-Napoli, in programma domani sera dalle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo calcio in un comunicato rende noto che sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; nei settori settore esclusivamente riservati ai tifosi del Sassuolo.

Come previsto da decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli”.

(Claudio Corrado)