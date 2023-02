Il progetto SKIGAST, attivo dal 2010 e a Cerreto Laghi dal 2012, permette la pratica dello sci alpino ad allievi con disabilità: attraverso l’accompagnamento in piedi (standing) per gli allievi con disabilità intellettiva relazionale e con l’utilizzo di ausili DUALSKI, per ragazzi con disabilità fisica.

Nella giornata di ieri – 15 febbraio 2023 – si è svolta la Giornata bianca di G.A.S.T. Onlus. Un gruppo di oltre 60 persone è salito a Cerreto Laghi in pullman per attività di sci nel comprensorio e per una escursione con le ciaspole assieme alle guide del Parco Nazionale dell’appennino Tosco Emiliano.

E’ stata dunque richiesta la collaborazione del personale della Polizia di Stato per coadiuvare gli operatori G.a.s.t. nella gestione delle attività. Il Questore di Reggio Emilia, condividendo pienamente lo spirito altruistico dell’iniziativa, ha consentito agli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il comprensorio del Cerreto Laghi di collaborare nell’ambito delle loro competenze.

Gli operatori della Polizia della Montagna si sono dunque adoperati assieme a G.A.S.T. Onlus per consentire al gruppo di godere della neve, assicurando in ogni caso il servizio di sicurezza agli altri fruitori delle piste.