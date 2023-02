Poste Italiane a Modena è alla ricerca di operatori di sportello in lingua araba. Nel territorio modenese sono due gli Uffici Postali Multilingue. Dove gli operatori parlano lingue diverse, fra tutte l’inglese ma anche l’arabo, per rispondere alle esigenze di una clientela multilingue.

I candidati saranno inseriti negli Uffici Postali Multilingue come Operatori di Sportello. Tra i requisiti: possedere oltre ad un’ottima conoscenza della lingua araba, diploma di scuola superiore quinquennale con votazione minima pari a 70/100 o 42/60. Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore alla minima richiesta.

È possibile inviare la propria candidatura tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html alla voce “posizioni aperte”. L’assunzione prevede un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time e la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia di Poste Italiane, fatta di oltre 120 mila persone che con competenza, impegno e determinazione contribuiscono a raggiungere i traguardi aziendali partecipando allo sviluppo economico e sociale dell’Italia.

In tutto lo stivale ci sono già 29 Uffici Postali Multilingue, 4 in Emilia-Romagna di cui due a Modena città: si parla multilingue nell’ufficio di Modena Centro in via Modonella e in quello in Strada Nazionale del Canaletto Sud (Modena 1).

Si tratta di uffici che Poste ha aperto nelle principali città italiane per accogliere un pubblico fatto prevalentemente di cittadini stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese. Ai quali vanno poi aggiunti i turisti e gli studenti stranieri richiamati dall’università. In questi Uffici c’è la possibilità di avere riferimenti soprattutto per i servizi essenziali come: i documenti per essere in regola con le leggi italiane e poter quindi lavorare o studiare, gli strumenti per ricevere o inviare denaro all’estero, i telefoni e la connessione internet, un conto corrente per lo stipendio, strumenti per mettere in sicurezza i risparmi o per accedere ai servizi on line, a partire dall’identità digitale Spid.

Da dati del 2021, il 16% della popolazione di Modena è rappresentata da persone straniere e la comunità maggiormente presente oltre quella romena è quella proveniente dal Marocco. Questi dati evidenziano come sia opportuno e necessario offrire a queste persone la possibilità di accedere a tutti i servizi anche nella loro lingua per favorire una maggiore inclusione sociale.

Nei due uffici multilingue di Modena, tra cui Modena 1, in Strada Nazionale del Canaletto Sud questa inclusione avviene tutti i giorni grazie al lavoro di operatori multilingue che aiutano le persone che ancora non parlano bene l’Italiano ad usufruire di tutti i servizi necessari.

Tra questi vi è un giovane di nome Jhaid Zakaria, nato in Marocco e arrivato in Italia a 13/14 anni ma non perché i suoi genitori hanno deciso di venire a lavorare qui ma perché lui ha scelto il nostro Paese per studiare. Jahid racconta “durante gli anni in cui ero in Marocco con la scuola facevo spesso delle gite studio in paesi europei, ho visitato anche l’Italia e la Francia. In un primo momento la mia scelta per gli studi futuri ricadeva sulla Francia per una questione di facilità linguistica in quanto parlo anche il francese ma in Italia avevo gli zii, quindi, è stato più semplice ottenere un visto per studio”.

Jahid da quel momento ne ha fatto di esperienza e giri vari: dopo gli studi superiori in Toscana come anche l’università, ha una laurea in Economia dei Mercati Finanziari e in Finanza, va a lavorare in Francia. Rientra in Italia, a Milano dove viene assunto in Banca la quale lo sposta nella sede di Modena.

Ma a Modena Jahid, cerca un contatto con Poste Italiane “in qualche modo ero affezionato a Poste perché a 18 anni ho aperto il mio primo libretto di Risparmio – continua Jahid – ma andando ogni pomeriggio a spedire raccomandate per i miei clienti quando lavoravo in Banca, sono rimasto colpito dal clima che vedevo all’interno, quindi ho chiesto come fare per proporsi in Poste Italiane. A quel punto ho inoltrato un curriculum e dopo un po’ sono stato chiamato. Mi è stato offerto prima un posto a tempo determinato per tre mesi come Operatore Multilingue e poi sono stato assunto a tempo indeterminato”. Dopo una prima esperienza nell’Ufficio di Modena Centro, oggi Jahid lavora nella sala consulenza dell’ufficio di Modena 1 in Strada Nazionale Canaletto, tra gli operatori multilingue c’è anche Marzia e Roberto. Tutti e tre si rapportano con la clientela straniera e in ufficio si parla fluentemente l’inglese, il francese e l’arabo.

Jahid ha avuto anche la possibilità di lavorare in altre società del gruppo ma per ora ha preferito la “palestra” dell’Ufficio Postale “mi piace il contatto con le persone, sia io che i miei due colleghi operatori multilingue ci teniamo ad essere davvero di aiuto a tutta la clientela e soprattutto con chi ancora ha qualche difficoltà nella lingua e preferisce avere delle spiegazioni in lingua d’origine”.

“Gentilezza, disponibilità e attenzione nei confronti del cliente sono per noi la quotidianità», concludono Jahid, Marzia (parla inglese e Arabo) e Roberto (parla inglese) i quali hanno creato un bel clima all’interno dell’ufficio, fatto di collaborazione, rispetto e scambio reciproco.