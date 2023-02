Si aprono il 21 febbraio (alle ore 10:00) le iscrizioni per partecipare all’edizione 2023 dei Premi di Studio, il concorso istituito dalla Fondazione CR Carpi per riconoscere il merito di chi si è particolarmente distinto nel proprio percorso formativo. Per l’edizione 2023, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destina 140.000 euro per premiare le giovani eccellenze del territorio.

Nel dettaglio, sono 80 i premi da 400 Euro per gli studenti degli istituti secondari superiori, e per chi ha acquisito un attestato di qualifica al terzo anno negli istituti di formazione professionale. Si confermato 30 i premi da 800 Euro per i diplomati degli istituti secondari superiori e di formazione professionale (al quinto anno); sono 30 anche i premi da 1.000 euro per i laureati di primo livello, e ulteriori 30 sono i premi da 1.000 euro per i laureati di secondo livello, mentre risultano 12 i premi da 2.000 euro per i laureati a ciclo unico.

Per l’assegnazione dei riconoscimenti, il concorso tiene conto delle pagelle e dei diplomi conseguiti al termine dell’anno scolastico 2021-2021, mentre per le lauree fa riferimento all’anno solare 2022.

I requisiti per partecipare al bando sono la residenza dei candidati nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, i territori dove opera la Fondazione, e il merito scolastico: una media non inferiore al 9 per gli studenti, o al 90/100 per gli istituti professionali, un voto non inferiore a 100/100 per i diplomati e la lode per le lauree che devono essere conseguite non oltre la durata legale del corso.

Il bando completo e le informazioni sui documenti da presentare per potersi iscrivere sono reperibili sul sito www.fondazionecrcarpi.it dove sarà anche possibile accedere alla compilazione del modulo di iscrizione e caricare con upload gli attestati scolastici e i documenti d’identità dei candidati a partire dal 21 febbraio.

Le iscrizioni si chiudono martedì 21 marzo alle ore 12.30. Al termine dell’istruttoria delle richieste pervenute, tutti i candidati verranno contattati per avere riscontro in merito all’esito della loro partecipazione al concorso. Ai vincitori verranno conferiti i riconoscimenti nell’ambito di una serata di premiazione nel mese di maggio.