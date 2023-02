Si è conclusa con un incontro ufficiale presso l’Ambasciata d’Italia in Costa Rica la “Field School Costa Rica 2023”. L’Ambasciatore in persona, Alberto Colella, ha infatti invitato i 12 studenti partiti il 16 gennaio scorso a questo incontro, avvenuto martedì 14 febbraio 2023 presso la sede diplomatica Italiana nella Capitale San Jose de Costa Rica.

Gli studenti che hanno partecipato al “Field School Costa Rica 2023” appartengono ai corsi di Laurea Triennale in Scienze Naturali (9 studenti) e Magistrale in Didattica e Comunicazione delle Scienze (1 studente) del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ed ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Biologiche (1 studentessa) e Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (1 studente) del Dipartimento di Scienze della Vita.

Presenti all’incontro i tecnici, ricercatori e studiosi di UNIMORE e dell’Associazione Foreste per Sempre OdV partecipanti alla spedizione, il prof. Dario Sonetti, direttore della Stazione di Ricerca Biologica e Meteoclimatica Italia-Costa Rica, il prof. Matteo dal Zotto del Dipartimento di Scienze della Vita di UNIMORE e Presidente di Foreste per Sempre OdV, il meteorologo Luca Lombroso dell’Osservatorio Geofisico del DIEF UNIMORE e il dott. Giuseppe Romeo di Foreste per Sempre OdV.

L’incontro è stato occasione per illustrare all’Ambasciatore le attività scientifiche, didattiche e di volontariato svolte in Costa Rica, in particolare alla Stazione bioclimatica “Italia Costa Rica” presso la Riserva Karen Mogensen, da docenti, ricercatori e tecnici e studenti di Unimore in collaborazione con l’Associazione Foreste per Sempre OdV. Peraltro le attività sono state svolte in pieno spirito di cooperazione internazionale, grazie alle collaborazioni con enti di Costa Rica quali l’Associazione ASEPALECO, il SINAC – Sistema Nacional de Áreas de Conservación e con ACAT – Área de Conservación Arenal Tempisque.

L’Ambasciatore dott. Alberto Colella ha dichiarato “E’ stato un sincero piacere incontrare tanti giovani ricercatori italiani in viaggio di studio in Costa Rica. Sono orgoglioso dei legami scientifici che il gruppo di giovani ed i loro accompagnatori hanno stabilito con il sistema dei parchi e riserve protette di questo paese.” Ha aggiunto anche che “la Stazione bioclimatica “Italia Costa Rica” presso la Riserva Karen Mogensen rappresenta un’eccellenza italiana in questo paese”

La Field School, così terminata con successo, si è svolta con la prima lunga tappa alla Riserva Karen Mogensen, sotto le bandiere di Italia e Costa Rica della omonima stazione sperimentare bioclimatica, con un soggiorno presso la storica Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, prima area protetta istituita in Costa Rica, poi al Parco Nazionale Palo Verde, successivamente al Parco Nazionale del Volcan Tenorio ed al Parco Nazionale di Cahuita.

Dall’esperienza gli studenti tornano con un vero e proprio “bagaglio di esperienza”, avendo toccato con mano la biodiversità e come essa è interconnessa con le condizioni meteoclimatiche.

“Auspichiamo, – affermano gli studiosi che hanno guidato la spedizione prof. Dario Sonetti, Matteo Dal Zotto e Luca Lombroso di Unimore e Giuseppe Romeo di Foreste per Sempre OdV – di consolidare nel futuro questa esperienza, valorizzando il lavoro fin qui svolto e puntando a meglio supportarlo con futuri progetti di ricerca in sinergia con le attività di volontariato dell’Associazione Foreste per Sempre”.