Sono 26.261 le firme raccolte per sostenere la Via Vandelli nella campagna nazionale dei “Luoghi del cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai, che la collocano al quarto posto nazionale su oltre 38mila luoghi censiti nell’ambito della più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI.

Non solo. La Via Vandelli è il Luogo più votato sia in Emilia-Romagna che in Toscana, a testimonianza di quanto questa infrastruttura settecentesca unica nel suo genere sia profondamente radicata nel territorio e nella sensibilità delle comunità locali.

Per Giulio Ferrari, fondatore del comitato Amici della Via Vandelli «grazie al lavoro fatto in questi anni, e in particolare per la candidatura a luogo del cuore, oggi la Via Vandelli è conosciuta in tutta Italia come merita, per la sua bellezza e importanza storico architettonica. Ripartendo dal comitato, ora bisogna continuare la promozione storica, culturale ed escursionistica del cammino, che tanto beneficio sta portando ai nostri territori».

Al coordinamento del Comitato degli Amici della Via Vandelli è stato affiancato il supporto delle delegazioni Fai di Modena e di Lucca, delle sezioni Cai di Modena, Massa, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Castelnuovo di Garfagnana e Carpi, di numerose istituzioni locali e di importanti partner come Modena Volley e Modena Calcio.

Per Vittorio Cavani, capo delegazione Fai di Modena, si tratta di «un risultato grandioso sia per i voti raccolti che per la piattaforma di istituzioni, associazioni e privati cittadini che si è costruita e rafforzata intorno a questa candidatura. Un altro passo in avanti importante per la valorizzazione di questa straordinaria Via. Desidero ringraziare la Presidenza Regionale e i colleghi delle Delegazioni Regionali, in particolare Reggio Emilia, Ferrara e Cesena, per lo sforzo profuso nella raccolta dei voti».

Realizzata nel 1739 da Domenico Vandelli era la più avveniristica delle strade carrozzabili e paradigma della rivoluzione viaria settecentesca, utilizzata per il commercio delle merci dalla pianura padana al porto di Marina di Avenza.

Inoltre collega il palazzo ducale di Modena e di Sassuolo con quello di Massa toccando anche il palazzo ducale di Pavullo nel Frignano e la rocca ariostesca di Castelnuovo di Garfagnana.



UNDICESIMO CENSIMENTO DEI LUOGHI DEL CUORE FAI: OLTRE UN MILIONE 500MILA VOTI E 6.500 COMUNI COINVOLTI

Sono stati 6.508 i Comuni coinvolti in tutta Italia per il censimento 2022 dei “Luoghi del cuore”, pari all’82 per cento dei Comuni italiani e segnalati da cittadini, singoli o associati in comitati, sorti dall’iniziativa di tanti e diversi soggetti della società civile, dalle scuole alle parrocchie, dalle biblioteche ai musei, dalle pro loco agli stessi Comuni, giunto alla sua undicesima edizione, con oltre un milione 500mila voti espressi e 38.867 luoghi votati.

Nella classifica finale, le prime 10 categorie votate sono state Chiesa, Area naturale, borgo, costa/area marina/spiaggia, area urbana/piazza, edificio civile, palazzo storico, castello, villa e area archeologica e l’Emilia-Romagna ha espresso complessivamente 100mila voti, alle spalle di Piemonte con 246mila voti, Lombardi 241mila, Sicilia 134mila, Puglia 126mila e Campania con 124mila voti espressi.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia, con 11 milioni di voti raccolti e per il Fai questo rappresenta “l’innesco di un processo virtuoso capace di moltiplicare l’effetto del censimento generando investimenti per un valore dieci volte superiore”.

Oltre al quarto posto della Via Vandelli, tra Emilia-Romagna e Toscana, una delle prime strade carrozzabili realizzate in Europa di cui ancora si conservano tratti integri nell’Appennino Tosco-Emiliano, votata da 26.261 persone perché venga valorizzata come Cammino, al primo posto si è classificata la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (LE), votato da 51.443 persone, al secondo posto, con 32.271 voti, il Museo dei Misteri di Campobasso e al terzo posto la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria, con 31.081 voti espressi.