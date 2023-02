Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello;

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo sud Villamarzana, verso Padova. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Quattro vie”, situata al km 50+750.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, SS 16 adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare sulla A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.