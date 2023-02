Sono giunti in Italia i due giovani tunisini, già fermati dalla polizia tedesca su mandato di arresto europeo richiesto dalla Autorità Giudiziaria bolognese, presunti autori, unitamente ad altri tre connazionali, del crudele omicidio del 25enne MAROUFI Kaled, ucciso a Bologna il 12 luglio 2022 all’interno di un’area della Rete Ferroviaria Italiana situata in Via Larga a Bologna.

Proseguono pertanto le attività investigative, coordinate dalla Dottoressa Anna SESSA, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna. I giovani, attualmente ristretti presso istituti penitenziari italiani, saranno, nei prossimi giorni, interrogati dal Giudice.