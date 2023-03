Cambio della guardia per la sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia: dal 1° marzo 2023 è Stefano Cestari il nuovo responsabile della sede cittadina e della zona di Reggio Emilia. Già impegnato presso la sede dell’associazione di Carpi, Cestari prende il posto di Roberto Prearo, il quale diventerà il nuovo segretario presso la sede Lapam Confartigianato di Carpi.

Il cambio tra responsabili a Reggio Emilia coincide con un’analisi dell’ufficio studi della Lapam Confartigianato sulla dinamica delle imprese nel 2022.

Al 31 dicembre 2022 erano 18.620 le imprese attive nel comune di Reggio Emilia, di cui 7.168 artigiane, pari a oltre una su tre (il 38,5%). Rispetto al quarto trimestre 2021, il numero di imprese è aumentato dell’1,4%, a fronte di un aumento medio provinciale dello 0,9%. Analizzando il lungo periodo, dal quarto trimestre 2007 al quarto trimestre 2022, si sono aggiunte complessivamente 158 imprese, pari a un +0,9% (in controtendenza rispetto al -8,2% registrato in provincia). Prosegue invece a doppia cifra la riduzione del comparto artigiano che nello stesso periodo cala del 10,9% nel comune di Reggio Emilia. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nelle Costruzioni (29,5%), nei Servizi alle imprese (23,4%) e nel Commercio e Autoriparazione (19,4%). Osservando i dati nel lungo periodo (quarto trimestre 2010-2022), la Manifattura risulta essere il settore con il calo più marcato, con 238 imprese in meno (-12%), seguito dall’Agricoltura (232 imprese in meno, -19,5%) e dal Commercio (100 imprese in meno, -2,7%). Al contrario registra una crescita maggiore rispetto a 12 anni fa il comparto dei Servizi alle imprese (437 imprese in più, +11,1%).

«Affronto questo incarico con entusiasmo e con un grande senso di responsabilità – afferma Cestari –. Intendo proseguire lungo la strada tracciata da Prearo, che ha svolto un ottimo lavoro. Lapam Confartigianato rappresenta un punto di riferimento per le imprese del territorio reggiano, un’area di grande produttività: sarà mio compito continuare a essere al fianco dei nostri associati e proseguire nel dialogo costruttivo con l’amministrazione locale, per migliorare e far crescere sempre di più tutto il territorio».