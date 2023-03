Si terrà giovedì 2 marzo, alle ore 12, in Sala del Consiglio Comunale U.Farri di Casalgrande, la premiazione alle scuole e alle onlus partecipanti alla Chocolate Run.

In particolare, verranno premiate la Scuola d’infanzia e la sezione primavera e la primaria della Santa Dorotea, la scuola media di Casalgrande, la Scuola Primaria di Salvaterra, la Scuola Primaria di Casalgrande, la Scuola Primaria di Sant’Antonino, la scuola d’infanzia Farri e il Nido d’Infanzia Cremaschi. Saranno premiate anche due onlus: Gast Onlus e FunRun Odv, che si sono distinte per il loro impegno a favore dell’attività sportiva per i diversamente abili.