Dal 4 marzo prossimo il Consultorio familiare di Castelfranco si sposterà nella Casa della Comunità Regina Margherita, fino a che non sarà disponibile la sede definitiva del servizio. Il trasloco si è reso necessario per consentire le operazioni preliminari all’avvio del futuro cantiere per la realizzazione a Castelfranco della Centrale operativa territoriale (COT) prevista tra gli investimenti del PNRR.

Il trasferimento sarà realizzato grazie alla collaborazione fattiva tra gli operatori del Consultorio stesso, del servizio tecnico aziendale, della direzione di distretto e dei tecnici comunali e inizierà dal pomeriggio di venerdì 3 marzo per concludersi il giorno successivo, 4 marzo; gli appuntamenti fissati in quei giorni sono stati riprogrammati.

A partire dal 4 marzo, dunque, il Consultorio sarà collocato presso la Casa della Comunità Regina Margherita (Piazza Grazia Deledda, Castelfranco Emilia) al secondo piano del Corpo 01. La portineria all’ingresso fornirà ai cittadini tutte le indicazioni necessarie per raggiungerlo; l’Azienda si scusa fin da ora per l’eventuale disagio dovuto allo spostamento della sede e all’allestimento del cantiere.