La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha reso noto in queste ore il calendario della Pool Promozione, a cui la BSC Materials Sassuolo si prepara a prendere parte dopo aver chiuso la Regular Season con il terzo posto nel Girone A.

La Formula

Alla Pool Promozione prenderanno parte le formazione classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone al termine della Regular Season, ovvero Trento, Brescia, Sassuolo, Busto Arsizio, Mondovì ed Olbia per il Girone A e Roma, San Giovanni in Marignano, Talmassons, Montecchio, Martignacco e Soverato per il Girone B.

Le formazioni mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season: per le formazioni provenienti dal Girone B – che hanno disputato due gare in meno rispetto a quelle del Girone A – il punteggio verrà corretto: dato il quoziente punti/gare disputate (compreso tra 0 e 3), esso verrà arrotondato, moltiplicato per le partite non disputate ed aggiunto ai punti conquistati.

La classifica di partenza risulta quindi essere questa: Roma (66), Trento (56), San Giovanni in Marignano (50), Talmassons (48), Brescia (48), Sassuolo (47), Montecchio (46), Busto Arsizio (45), Mondovì (45), Martignacco (42), Soverato (33), Olbia (30).

Nella seconda fase, ogni squadra affronta le sei formazioni provenienti dall’altro girone in gare di sola andata, per un totale di sei giornate – tre giocate in casa e tre in trasferta.

Per stabilire quali partite si disputeranno in casa e quali trasferta, verrà utilizzata la “formula dell’orologio”: partendo dalla prima squadra del ranking (Roma) e alternando tutte le altre 11 squadre (quindi: 1B, 1A, 2B, 2A ecc…) indipendentemente dal punteggio ma rispettando la posizione in classifica, ogni squadra affronta in casa le prime tre dell’altro girone subito sotto nella classifica e fuori casa le squadre subito sopra (disponendole ad orologio: in casa le prime tre verso destra, fuori casa le prime tre verso sinistra).

Nel caso della BSC Materials, la formazione sassolese affronterà quindi in casa Montecchio, Martignacco e Soverato mentre sarà impegnata in trasferta contro Roma, San Giovanni e Talmassons.

Di seguito il calendario delle linci biancoazzurre: