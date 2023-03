Prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio della Polizia Locale nell’ambito della “Polizia di Comunità”, da oggi i cittadini e le cittadine avranno una più ampia e articolata possibilità per contattare la Polizia Locale per informazioni, segnalazioni, denunce.

Gli Sportelli presso le sedi di Quartiere e gli Uffici Mobili (attivi da settembre 2022 un giorno a settimana in ogni quartiere) diventano infatti un’unica rete di ascolto e dialogo con i cittadini e le cittadine che sarà aperta a turno mattina e pomeriggio da lunedì a venerdì, più sabato mattina, garantendo così di trovare sempre almeno uno sportello aperto per le proprie esigenze.

Inoltre sempre da questa settimana cambiano due postazioni degli Uffici mobili: precisamente al quartiere Santo Stefano non sarà più in piazza Trento e Trieste ma all’ingresso dei Giardini Margherita di porta Santo Stefano e al quartiere Porto-Saragozza non sarà più in via Andrea Costa bensì presso il mercato rionale di via Vittorio Veneto.

Oltre a Sportelli e Uffici Mobili nei quartieri rimane lo Sportello di Palazzo Comunale in piazza Maggiore 6, aperto al pubblico al mattino nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì e al pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì. Lo sportello di Palazzo comunale anche nelle giornate ed orari di chiusura sarà sempre presidiato da personale per le pratiche interne (TSO/ASO, permessi accesso ecc.), per verificare il regolare funzionamento dei monitor di videosorveglianza e per tutte le emergenze e richieste istituzionali ed operative che dovessero presentarsi.

Infine, rimane anche l’importante presidio degli sportelli della sede centrale del Corpo in via Ferrari 42, dove è possibile recarsi, oltre che per tutto ciò che riguarda le violazioni alle norme del Codice della Strada (informazioni, pagamenti, presentazione ricorsi, presentazione documenti, dissequestri ecc.), anche per quanto riguarda incidenti stradali e pratiche di polizia giudiziaria.

Al fine di garantire un servizio più efficiente ed evitare assembramenti gli Sportelli di Quartiere e gli uffici/sportelli di via Ferrari 42 riceveranno solo su appuntamento, mentre l’accesso agli Uffici Mobili e allo Sportello di Palazzo Comunale sarà libero, negli orari di apertura, in tutte le giornate.

Questi i nuovi orari nel dettaglio:

Lunedì

mattino

Ufficio mobile Navile: via Gorki/London presso mercato ore 9-12

Sportello Porto-Saragozza: via Lodovico Berti, 2/6 051 2195566 ore 9-12

Sede di via Ferrari 42 ore 8.30-12.30

pomeriggio

Sportello Savena: via Lombardia, 36 051 2196300 ore 14-18

Martedì

mattino

Sportello Santo Stefano: via dei Lamponi, 62 051 2196300 ore 9-12

Ufficio mobile Savena: piazza Lambrakis (villaggio Due Madonne) ore 9-12

Sede di via Ferrari 42 ore 8.30-12.30

Sportello di Palazzo Comunale (P.zza Maggiore 6) ore 8.30-12

pomeriggio

Sportello Borgo-Reno: c/o Reno via Battindarno, 123 051 2196344 ore 14-18

Sportello San Donato-San Vitale via dell’Artigiano, 28/a 051 2195594 ore 14-18

Sede di via Ferrari 42: ore 14-17.30

Sportello di Palazzo Comunale (P.zza Maggiore 6) ore 15-18

Mercoledì

mattino

Ufficio mobile Santo Stefano: all’ingresso dei Giardini Margherita di porta Santo Stefano ore 9-12

Sportello Savena: via Lombardia, 36 051 2196300 ore 9-12

Sede di via Ferrari 42 ore 8.30-12.30

Sportello di Palazzo Comunale (P.zza Maggiore 6) ore 8.30-12

pomeriggio

Sportello Navile: via Fioravanti, 14 051 2196730 ore 14-18

Giovedì

mattino

Sportello Navile: via Fioravanti, 14 051 2196730 ore 9-12

Ufficio mobile Porto-Saragozza: presso il mercato rionale di via Vittorio Veneto ore 9-12

Sede di via Ferrari 42 ore 8.30-12.30

Sportello di Palazzo Comunale (P.zza Maggiore 6) ore 8.30-12

pomeriggio

Sportello Santo Stefano: via dei Lamponi, 62 051 2196300 ore 14-18

Sede di via Ferrari 42: ore 14-17.30

Sportello di Palazzo Comunale (P.zza Maggiore 6) ore 15-18

Venerdì

mattino

Ufficio mobile Borgo-Reno: presso Centro Commerciale Casteldebole ore 9-12

Sportello San Donato-San Vitale: via dell’Artigiano, 28/a 051 2195594 ore 9-12

Sede di via Ferrari 42 ore 8.30-12.30

pomeriggio

Sportello Porto-Saragozza: via Lodovico Berti, 2/6 051 2195566 ore 14-18

Sabato

mattino