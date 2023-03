In occasione del REFF – Ribalta Experimental Film Festival, per sabato 18 marzo è in programma un’apertura straordinaria al pubblico del Museo del Cinema Marmi di Vignola. Un piccolo tesoro quasi sconosciuto che si trova nel centro storico di Vignola, presso il Teatro Fabbri. Il Museo ospita la collezione di macchine e oggetti che Antonio Marmi ha raccolto nel corso della sua vita, animato da una straordinaria passione per il cinema. I visitatori, accompagnati dalle guide dell’associazione culturale Etcetera, avranno la possibilità di lasciarsi affascinare, in particolare, dal mondo del pre-cinema: i giochi ottici, le lanterne magiche con i vetri dipinti a mano fino alle cinecamere di inizio Novecento.

La prima visita guidata è in programma sabato 18 marzo alle ore 10.30. La durata è di circa 45 minuti, al costo di 6 euro a persona (per i bambini dai 6 agli 11 anni il costo è di 4 euro). Il numero massimo di partecipanti per gruppo è di 25 persone. Il gruppo, comunque, partirà con un minimo di 10 partecipanti. Nel caso in cui il primo turno raggiungesse la massima capienza, verrà aperto un secondo turno alle 11.30. Obbligatoria la prenotazione su www.etceteralab.it/calendario-eventi.html.

“Il Museo Marmi di Vignola è un piccolo gioiello per gli appassionati della storia del cinema – conferma l’assessora alla Cultura Daniela Fatatis – In questo fine settimana, la nostra città ospita il Ribalta Experimental Film Festival, la rassegna dedicata al cinema di ricerca internazionale che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore fra le manifestazioni del settore. Era quindi doveroso organizzare un’apertura straordinaria del nostro Museo in modo da farlo conoscere non solo ai turisti, ma anche agli spettatori del Festival”.