C’era una volta un… che?: al BLA (via S. Pellico 8), luogo sempre più al centro della vita culturale di Fiorano Modenese, arriva la nuova rassegna “Narrazioni d’autore”. Si tratta di tre appuntamenti (fruibili anche singolarmente) per bambini da 4 a 10 anni. Si parte con Pina Irace sabato 18 marzo alle 11.00, in compagnia degli albi illustrati dell’autrice: avremo un sole disperato per il suo singhiozzo, una foglia che ha voglia di partire, un cucciolo che cresce a pezzetti e un gigante che non trova posto da nessuna parte.

Ronzan pagine a primavera è il titolo del secondo incontro previsto sabato 22 aprile sempre alle 11.00: con l’attore e narratore professionista Alfonso Cuccurullo si gusteranno storie frizzanti, leggere, poetiche ed inquietanti proprio come la primavera. L’ultimo incontro è in programma sabato 13 maggio, stavolta però con Le strologhe: cosa succederebbe se due cuoche strampalate decidessero per un giorno di giocare con gli ingredienti che trovano in cucina dando vita a buffi personaggi? Lo scoprirà chi partecipa a Storie da mangiare con Temis e Ines.

Pina Irace è attrice e narratrice, conduce laboratori teatrali rivolti a bambini e ragazzi. Realizza spettacoli di narrazione e percorsi di educazione alla lettura. Alfonso Cuccurullo è attore, narratore professionista e formatore nell’ambito di Nati per Leggere; realizza audiolibri e spettacoli di lettura ad alta voce. Le strologhe realizzano narrazioni, spettacoli e laboratori teatrali per bimbi e ragazzi. La narrazione e il teatro di figura sono gli elementi principali della loro ricerca.

I tre appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni: 0536/833403 o biblioteca@fiorano.it.