La Provincia di Reggio Emilia ha pubblicato l’avviso di selezione del progetto Movet, che mette a disposizione 30 borse Erasmus+ per svolgere un’esperienza di tirocinio professionale in Spagna, Portogallo, Malta o Irlanda della durata di 2 o 3 mesi, a partire dal prossimo mese di aprile. Il bando è rivolto a giovani maggiorenni che hanno conseguito il proprio titolo di studio (diploma di scuola secondaria di II grado, diploma quadriennale IeFP o qualifica triennale IeFP) da meno di 12 mesi.

Per candidarsi è necessario seguire le indicazioni del bando, disponibile sul sito della Provincia (www.provincia.re.it) – sezione Bandi e Avvisi, e presentare domanda entro lunedì 20 marzo 2023. I candidati dovranno poi sostenere un colloquio di selezione, di tipo motivazionale e linguistico (per partecipare è richiesta la conoscenza dell’inglese).

I giovani selezionati partiranno a metà aprile per la destinazione assegnata, dove verranno collocati presso aziende locali per svolgere un’esperienza di tirocinio in linea con i propri titoli di studio ed obiettivi professionali.

Il progetto, grazie al contributo previsto dal Programma europeo Erasmus+, coprirà le spese relative a viaggio, vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti.

“Si tratta di un’importante opportunità di crescita, non solo professionale, per i nostri giovani che la Provincia di Reggio Emilia è in grado di offrire anche grazie all’attribuzione, ottenuta nel 2018, della Carta della mobilità, un riconoscimento riservato agli enti e alle organizzazioni che hanno maturato un’esperienza significativa nella promozione di progetti di mobilità”, sottolinea la vicepresidente con delega all’Istruzione, Elena Carletti.

Dal 2009 – attraverso l’Ufficio Politiche comunitarie della Provincia, poi confluito a seguito della Legge 56/2014 nella Fondazione E35 – ad oggi, sono state ben 1.762 le esperienze di mobilità realizzate da studenti e giovani del nostro territorio. Opportunità che la Provincia di Reggio Emilia continuerà ad offrire, grazie all’ottenimento, nel 2021, dell’Accreditamento Erasmus+ VET per il settennato 2021-2027 che, appunto fino al 2027, garantirà un finanziamento annuo per progetti di mobilità rivolti a tutte le 21 scuole superiori del territorio.