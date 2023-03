«Apprendiamo con sincera soddisfazione la notizia della nomina a “primario” del dottor Carlo Ratti, presso l’Unità Operativa Complessa di cardiologia dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola – commenta il presidente dell’Unione Alberto Calciolari – che assume la funzione di direttore del reparto di cui era stato finora direttore facente funzioni.

Come amministratore della Bassa auspico, anche a nome di tutti i colleghi sindaci del distretto, che questa nomina possa essere d’auspicio per la riqualificazione dell’importante reparto ospedaliero, che oltre a servire i cittadini della Bassa modenese è di supporto anche per altre realtà territoriali che gravitano intorno all’ospedale di Mirandola. La speranza già più volte espressa ai vertici dell’Azienda sanitaria modenese è che si possa tornare a vedere la cardiologia dell’ospedale Santa Maria Bianca nelle condizioni di offerta sanitaria esistente prima della pandemia, sia per organici che per spazi, durante la quale era stato ridotto il servizio garantito ai cittadini».