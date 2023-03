Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Riva del Reno a Bologna per un incendio nello scantinato a servizio di una pizzeria. Sul posto le squadre hanno provveduto a estinguere le fiamme che si erano estese ad un locale limitrofo, interessando anche un quadro elettrico. L’incendio ha provocato ingenti danni al seminterrato e al solaio del locale pizzeria. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i tecnici Enel per il ripristino temporaneo della corrente elettrica e la Polizia locale.