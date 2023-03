L’Assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Sassuolo, dei partecipanti alle primarie e dei simpatizzanti è convocata per sabato 25 marzo, alle 15:00, presso la sala Albero d’Oro in via Refice, 19 a Sassuolo.

L’ordine del giorno è il seguente:

Esito nazionale e locale delle Primarie;

Iniziative di autofinanziamento;

Tesseramento 2023;

Comunicazioni in merito alla Programmazione di iniziative politiche.

Sarà presente l’onorevole PD Maria Cecilia Guerra, per l’analisi nazionale delle attività del governo e dell’opposizione, e in merito al nuovo corso nazionale della segretaria a guida Elly Schlein.