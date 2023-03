Un ringraziamento “per il lavoro svolto a favore della città di Modena nei tanti anni di impegno come sindacalista, caratterizzati da un dialogo sempre costruttivo e produttivo con le istituzioni”. Così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha salutato Luigi Tollari che ha voluto incontrare di persona in Municipio dopo le dimissioni dalla segreteria della Uil.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha donato a Tollari la riproduzione della Secchia rapita come riconoscimento tangibile “di un contributo che è stato significativo e non sarà dimenticato”.