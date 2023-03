Mercoledì 22 marzo intorno alle 18:00, una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia, fermava e controllava lungo via Fratelli Bandiera un’autovettura BMW con quattro persone a bordo. All’esito dei controlli in Banca Dati, uno dei giovani a bordo, un 23enne reggiano, risultava destinatario di un provvedimento di rintraccio inserito dal NORM di Cassino (FR) per l’esecuzione di ordinanza di sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione di dispositivo elettronico di controllo.

Il giovane veniva così accompagnato presso gli uffici della Questura e, al termine dei necessari adempimenti, presso il suo domicilio, luogo di espletamento della misura.