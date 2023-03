Le canzoni dei bambini e le letture delle mamme in lingua italiana, inglese e anche in arabo. Con una giornata di festa che ha visto la partecipazione dell’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, la scuola d’infanzia Cesare Costa di Modena nel pomeriggio di giovedì 23 marzo si è aperta alle famiglie per “Modena legge”, il Festival della lettura che si è già svolta anche alla primaria Pascoli e che nelle prossime ore arriverà in molte scuole della città.

Nata da una proposta dei genitori, accolta da Settore 0/6 e Istituti comprensivi cittadini, “Modena legge” coinvolge infatti ragazzi, docenti e genitori di 21 plessi scolastici, in occasione della Festa nazionale per la promozione della lettura che ricorre il 24 marzo. L’iniziativa “Modena legge. Festa della lettura per la diversità, l’uguaglianza e una cultura internazionale nelle scuole”, alla prima edizione, è promossa dal Coordinamento Provinciale Genitori Modena in partnership con associazione Città e Scuola, il Coordinamento Genitori Democratici e si svolge con il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione del Comune di Modena.

“Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta avanzata dai genitori – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – supportando l’idea di dare vita a Modena a un festival diffuso tra scuole, servizi educativi, biblioteche e punti di aggregazione. Un progetto che intende avvicinare e educare alla lettura bambini e ragazzi, ma soprattutto facilitare le relazioni, lo scambio, l’attenzione all’altro e il dialogo tra i ragazzi, le famiglie la scuola per scoprire e valorizzare la ricchezza della diversità. Contiamo che questa sia solo la prima edizione di una manifestazione che continuerà a crescere coinvolgendo ancora più scuole e servizi educativi”.

Nelle scuole di Modena si festeggiano dunque la parola e la relazione: l’occasione per condividere pensieri, esperienze, emozioni che, anche se espressi in forme e parole diverse, sono simili a tutte le latitudini. Un momento per conoscersi e condividere valorizzare lo scambio tra scuola e famiglia con adulti che leggono ai piccoli e piccoli che leggono ai grandi.

In particolare, all’iniziativa aderiscono le scuole d’infanzia Saliceto Panaro e Modena Est del Comune e Cesare Costa di Fondazione Cresci@mo; la primaria Lanfranco dell’Ic1; i plessi San Geminiano, Galilei, Emilio Po, Calvino dell’Ic 2; i plessi Saliceto Panaro, Palestrina, Ferraris dell’Ic 4; Sant’Agnese dell’Ic 5; San Giovanni Bosco e Paoli dell’Ic8; Cittadella e Pascoli dell’Ic 9; i plessi Collodi, Marconi, Bersani e Gramsci dell’Ic 10, oltre a biblioteca Windsor, Spazio Compiti e laboratorio creativo Consulta.

Ogni scuola ha lavorato autonomamente all’organizzazione dell’inizaitiva per favorire la più ampia partecipazione di bambini e famiglie. Per tutti sarà un’occasione di condivisione con cerchi di lettura, laboratori, momenti di approfondimento e di dibattito a cui possono assistere e partecipare anche invitati esterni.