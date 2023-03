Lo scorso 21 marzo è stata consegnata al Comando Vigili del fuoco di Bologna una nuova autoscala con altezza massima di sviluppo di 42 metri. L’automezzo è dotato di apparati elettronici sofisticati che garantiscono lo svolgimento di operazioni in massima sicurezza.

Il mezzo, terminata la formazione al personale, entrerà a breve in esercizio, garantendo un miglioramento delle dotazioni del Comando di Bologna, incrementando la capacità della risposta operativa in situazioni di emergenza, anche in scenari di edifici di notevole altezza.

Il conferimento rientra in una campagna nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di assegnazione di nuove autoscale di diverse dimensioni, con lo scopo di incrementare la dotazione dei Comandi provinciali con automezzi sempre più moderni e performanti.