E’ stata pubblicata oggi sul sito del Comune la seconda e ultima parte delle graduatorie provvisorie relative al “contributo affitto”.

Si tratta di 8.169 istanze relative alla Graduatoria 1 e di 83 relative alla Graduatoria 2, che nella prima pubblicazione dello scorso 9 gennaio non erano ancora state valutate.

Complessivamente, al termine di tutte le fasi istruttorie, le istanze presentate sono 11.094 (9.979 in Graduatoria 1 e 1.115 in Graduatoria 2) di cui ammissibili a contributo complessivamente 8.943 (80,6%): 8.894 relative alla Graduatoria 1 e 49 alla Graduatoria 2. Le domande non ammissibili o ritirate dai cittadini sono invece 2.151, di cui 1.085 in Graduatoria 1 e 1.066 in Graduatoria 2.

Le risorse complessivamente a disposizione del Comune corrispondono a 6.669.825,05 euro, di cui 2.127.713,21 euro già utilizzati per i contributi liquidati a seguito della pubblicazione della prima parte delle graduatorie lo scorso 9 gennaio, e 4.542.111,84 euro con i quali, già dalla prossima settimana, saranno avviate le procedure di liquidazione delle istanze ammesse in questa seconda fase, in ordine di punteggio assegnato in Graduatoria.

Con questi 6,6 milioni oggi a disposizione si riuscirà a corrispondere il contributo a 5.028 istanze (il 56% di quelle ammesse): 4.979 domande della Graduatoria 1, e tutte le 49 istanze ammesse alla Graduatoria 2. All’interno delle due graduatorie provvisorie le domande sono collocate in ordine decrescente di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Rimangono perciò 3.915 istanze che, pur coerenti coi requisiti del Bando, non riceveranno al momento il contributo richiesto. Queste domande rimarranno valide in attesa di eventuali ulteriori stanziamenti.

Tutti i cittadini riceveranno una notifica sulla propria casella di posta elettronica, la stessa indicata in fase di compilazione, con gli esiti della valutazione provvisoria e l’entità dell’eventuale contributo spettante.

Per eventuali informazioni rimane attivo il numero di telefono dedicato alle informazioni sul contributo affitto: 051 0435090 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì). In alternativa, è sempre possibile inviare richiesta alla casella di posta elettronica contributoaffitto@comune.bologna.it



“Continua l’impegno straordinario dell’Amministrazione – spiega la vicesindaca con delega alla casa Emily Clancy – sul contributo affitto, per rispondere al numero inedito di domande registrate negli ultimi due anni. Se infatti tra il 2015 e il 2020 lo stanziamento del Comune era stato tra gli 1,5 e i 2,5 milioni circa, nel 2021 era salito a ben 10,2 milioni, una cifra enorme e senza precedenti, così come il numero di domande che ha superato abbondantemente le 10mila, numero che si è ripetuto anche nel 2022. Per coprire questo boom di richieste al momento stanziamo oltre 6,6 milioni e lavoreremo per individuare altre risorse per poter continuare a scorrere la graduatoria. Visto il cofinanziamento importante del nostro Comune ci aspettavamo un aumento del fondo a sostegno delle città ad alta tensione abitativa mentre vediamo che il Governo nazionale sta andando in direzione opposta addirittura azzerando il finanziamento per quest’anno”.