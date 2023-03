ROMA (ITALPRESS) – “Molti mi scrivono preoccupati: ma è vero che ti stai disimpegnando? Risposta: sono e soprattutto sarò più impegnato di prima per una battaglia culturale, educativa e politica. Domanda: e allora come facciamo a rendere più forte il progetto Terzo Polo? Risposta: intanto iscrivetevi a Italia Viva. Il 10 giugno in Assemblea Nazionale discuteremo di tutto”. Lo afferma Matteo Renzi nella sua enews.

