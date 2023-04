È stato inaugurato oggi lo Spazio Bimbi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, un progetto pensato per i figli dei dipendenti e degli utenti che accedono all’ospedale o al poliambulatorio. Si trova al piano terra dell’ala monumentale dell’ospedale e accoglierà gratuitamente bambine e bambini tra i 3 e i 6 anni dal lunedì al venerdì la mattina tra le 8 e le 13. Tra giochi, libri e arredi a misura, i piccoli saranno accolti da educatori professionali con il supporto dei volontari delle associazioni Clown 2.0, che ha co-progettato il servizio, Agito e Ansabbio.

Obiettivo del progetto è dare un aiuto ai genitori, sia nel caso di pazienti che accedono all’ospedale e possono contare su un ambiente appositamente organizzato a cui affidare i propri figli per il tempo necessario alle prestazioni, sia fornendo ai dipendenti uno strumento che in situazioni contingenti possa contribuire alla conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Lo Spazio Bimbi, ora in fase sperimentale, fa parte del progetto “Vengo anch’io? Sì tu sì! L’ospedale verso le famiglie” del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche per la famiglia.

A partire da domani, martedì 18 aprile, sono aperte le prenotazioni per lo Spazio Bimbi del Rizzoli, che darà il via alle attività dal 26 aprile. Lo spazio accoglie un massimo di sei bambini contemporaneamente: è consigliabile prenotare giorni e fasce orarie desiderate, mentre senza prenotazione si potrà accedere al servizio solo se non è stata raggiunta la capienza massima.

Per prenotare è sufficiente compilare il modulo sul sito del Rizzoli www.ior.it/clownduepuntozero.it/spazio-bimbi