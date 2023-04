Al via le iscrizioni ai Campi estivi dell’Università di Bologna, organizzati in collaborazione con il CUSB, dal tema “SuperiAMO le diversità” con un programma ricco di laboratori, sport e divertimento che hanno l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze alla cultura dell’inclusività e dell’accoglienza.

Per tre settimane, dal 26 giugno al 14 luglio, saranno proposti momenti di aggregazione e condivisione per imparare a superare gli stereotipi di genere, educare alla non violenza, contrastare razzismi e discriminazioni, valorizzare le differenze attraverso un approccio multiculturale e multidisciplinare.

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile (ore 12) per il solo personale tecnico-amministrativo, presso le segreterie CUSB. Successivamente le iscrizioni saranno aperte anche ai figli del personale docente e poi, a partire dal 24 aprile, all’intera cittadinanza. E’ possibile prenotare il posto online e, dopo aver ricevuto un riscontro tramite mail, recarsi per il pagamento presso una delle segreterie CUSB.

La quota a settimana per i figli del personale TA dell’Alma Mater è di 115,00€; per i figli dei docenti Unibo 145,00€; per i cittadini (non Unibio) 185,00€. E’ obbligatorio il tesseramento al CUSB (che costa 5€ per il personale di Ateneo).

I campi estivi si svolgeranno presso l’impianto sportivo Record in via del Pilastro 8, a Bologna, dal lunedì al venerdì 8.00 – 17.30, e saranno coordinate e condotte dagli educatori e istruttori del CUSB, coadiuvati per i laboratori e le attività formative da docenti e ricercatori dell’Alma Mater.

Per l’estate 2023, sempre in collaborazione con il CUSB, l’Ateneo ha confermato il proprio impegno ad ampliare questo importante servizio di conciliazione tra vita professionale e vita privata, rendendolo disponibile anche a tutti i dipendenti e le dipendenti dei Campus della Romagna. Attraverso una serie di convenzioni con partner del territorio, con cui il CUSB collabora già da tempo, saranno diverse le proposte sportive e ricreative tra cui scegliere anche a Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.

Per informazioni: cusb.camp@unibo.it – Sito: https://cusb.unibo.it/it/under-18/campi-estivi-unibo