I Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno arrestato un 31enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo nella serata del 23 aprile scorso, quando il 31enne è stato identificato mentre si trovava al volante di un’automobile ferma in via del Pilastrino, con due passeggeri a bordo, un 30enne e una 20enne.

L’atteggiamento agitato del conducente ha fatto insospettire i Carabinieri che lo hanno invitato a consegnare eventuali sostanze stupefacenti detenute, cosa che ha fatto estraendo un borsello da sotto il sedile e consegnandolo ai militari. Ispezionando il borsello, i Carabinieri hanno trovato una ventina di involucri contenenti alcuni grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente metamfetamina, ketamina e cocaina. I due passeggeri, estranei ai fatti, sono stati fatti allontanare dai Carabinieri, mentre nei confronti dell’automobilista che ha ammesso le proprie responsabilità, dicendo di spacciare per necessità, essendo disoccupato, gli accertamenti sono proseguiti nella sua abitazione di Imola, dove ha consegnato ai militari altre dosi di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina e marijuana, un bilancino di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza che deteneva in camera. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne italiano, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e per guida in stato di ebrezza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.