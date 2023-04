In questi giorni dedicati alla ricorrenza della Liberazione e tra poco alla Festa dei lavoratori, la Cgil di Sassuolo unitamente al sindacato pensionati Spi Cgil hanno deciso di organizzare una serata evento differente dalle iniziative di stampo istituzionale. Ecco quindi un viaggio musicale sulle note di Gaber per ripercorrere, con l’inconfondibile stile del cantautore milanese, le canzoni dedicate al lavoro e alla libertà.

La serata, che si svolgerà presso la sede Cgil di Sassuolo (viale Tien An Men, 21) giovedì 27 aprile, vedrà protagonisti i monologhi e le canzoni di Gaber come per esempio L’odore, I reduci, La libertà, Barbera e champagne, Destra e sinistra, L’illogica allegria che verrà cantata a cappella.

Le canzoni saranno interpretate da Giovanni Colangelo e Hey Hida. Colangelo è un lavoratore amministrativo della scuola e appassionato musicista ma soprattutto grande appassionato di Gaber, mentre Hey Hida è un giovane musicista e anche compositore. I monologhi invece saranno interpretati da Dave Sala, lavoratore e anche lui appassionato di Gaber.

La serata avrà inizio alle ore 19.30 con un aperitivo di benvenuto per poi continuare con le canzoni e i monologhi.