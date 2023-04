Tanti spunti interessanti riguardo la cultura, l’ambiente e le politiche per il sociale. Un’occasione per far conoscere Lambrusco e Spergola oltreconfine. Un ulteriore momento per rinsaldare un rapporto di amicizia che dura da ben 26 anni. Tutto questo è stata la trasferta della delegazione albinetana, durata dal 21 al 24 aprile, nel distretto berlinese di Treptow-Kopenick.

Il gruppo era composto dal sindaco Nico Giberti, dall’assessore al Turismo e al Sociale, Roberta Ibattici, dall’assessore alla Scuola, Mirella Rossi, dalla responsabile del servizio Cultura e della biblioteca Federica Franceschini, dall’addetto stampa e segretario del sindaco, Marco Barbieri, dal rappresentante del Comitato Gemellaggio, Giorgio Grasselli e della capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale, Duccio Simonelli. Insieme a loro era presente la Pro Loco di Albinea con il presidente Corrado Ferrari e il sommelier Romeo Catellani. I due hanno presidiato lo stand di Albinea, allestito all’interno del festival del vino di Kopenick, e offerto assaggi ai tanti visitatori tedeschi della manifestazione.

Durante la permanenza gli albinetani hanno incontrato il borgomastro Oliver Igel, con il quale il sindaco Giberti ha aperto ufficialmente il festival del vino, Peter Groos, presidente dell’assemblea distrettuale, Sonja Eichmann, segretaria del borgomastro e responsabile per l’UE e il gemellaggio tra città, Graeme Garson e presidente del Comitato Gemellaggio con Albinea.

La delegazione ha visitato la biblioteca del distretto e fatto tappa al cimitero militare italiano dove ha deposto una corona in memoria del caduto albinetano Francesco Grasselli. Nato nel settembre 1910, Grasselli è stato soldato del 260° reggimento di fanteria ed è morto il 6 gennaio 1944 a 34 anni. Inoltre gli albinetani hanno visitato il bellissimo centro di educazione ambientale Butterfly Horst, sulla riva del fiume Dahme.