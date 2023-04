“La costruzione di una strategia di comunicazione ed eventi sportivi”: è questo il titolo del nuovo corso all’interno del ciclo di incontri “Insieme si cresce”, che vedrà protagonista il dott. Roberto Ghiretti, presidente di Sg Plus, e l’assessore allo sport del Comune di Casalgrande avv. Valeria Amarossi. Roberto Ghiretti, che ha costruito una carriera internazionale di successi da dirigente sportivo nel volley, prima di dedicarsi alla gestione di strutture complesse, ha accettato volentieri di svolgere un nuovo incontro per diffondere conoscenze e metterle a disposizione delle associazioni del territorio casalgrandese. “Un sentito grazie a Roberto Ghiretti, sia a livello istituzionale che personale – afferma l’assessore Valeria Amarossi – per l’entusiasmo e la disponibilità con cui ha accettato questo nuovo invito”.

L’incontro si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Teams, il 3 maggio alle ore 19. Per info e prenotazioni, Ufficio Sport: 998567 – sport@comune.casalgrande.re.it.