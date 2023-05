Continuano sempre in maniera molto partecipata, gli appuntamenti del Centro culturale Vittorio Veneto, situato in via Vittorio Veneto 94 a Fiorano Modenese. Il prossimo evento è tra quelli più attesi dell’anno, e fa parte della nota rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della vasta programmazione.

Venerdì 5 maggio, all’interno del programma del Maggio Fioranese, arriva l’Operetta con i grandi interpreti che segnaliamo di seguito: Antonella De Gasperi voce; Fabrizio Macciantelli voce; Gen Llukaci al violino; Denis Biancucci al pianoforte; Claudio Ughetti alla fisarmonica. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: sito www.centrovvv.com o mail centrovvv@gmail.com.