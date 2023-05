Proseguono i lavori di riqualificazione degli hangar e dell’area operativa dell’aeroporto di Reggio Emilia, al fine di migliorarne le caratteristiche ambientali ed energetiche nonché l’accessibilità e qualità architettonica.

Le opere hanno un costo complessivo di 450 mila euro, di cui 250 mila euro quale contributo da parte di Enac e la restante parte come investimento diretto da parte della Società Aeroporto. I lavori termineranno entro l’estate.

Il progetto è connesso alle opere della Rcf Arena, che hanno consentito di riqualificare l’area non operativa dell’Aeroporto e realizzare i sistemi di accessibilità e sicurezza per garantire la continuità delle attività dell’area operativa. Il nuovo intervento, previsto dalla Società Aeroporto, consente di completare gli interventi riqualificando anche l’area operativa dal punto di vista ambientale, con particolare attenzione alle aree di ingresso e agli hangar.

LAVORI IN CORSO – Gli interventi comprendono la riqualificazione ambientale e architettonica della viabilità e del piazzale di accesso all’Aeroporto, oltre che dei fabbricati, utilizzati dagli operatori aeroportuali.

In particolare verranno riqualificate l’attuale viabilità interna, le dotazioni di verde e le aree a parcheggio in continuità con l’intervento della Rcf Arena.

Verranno inoltre riqualificate le facciate degli hangar con nuovi materiali metallici in modo da uniformarne l’aspetto. Sono invece già terminati i lavori di rimozione e smaltimento delle superfici in amianto per un totale di circa 600 metri quadrati. E’ prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 20 kW in grado di garantire la copertura elettrica degli usi attuali dei fabbricati e della stessa sede dell’Aeroporto.

MANIFESTAZIONE AERONAUTICA – E’ in corso di definizione l’accordo che porterà a Reggio Emilia, nel 2024, una manifestazione aeronautica di interesse nazionale.

L’evento, che coinvolgerà migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia, si articolerà in una mostra di aerei e prodotti per l’aeronautica, oltre alla presenza di pattuglie acrobatiche.

L’obiettivo è far diventare questa importante iniziativa un evento annuale permanente nel calendario delle manifestazioni aeronautiche nazionali.