Si rinnova sabato 13 e domenica 14 maggio l’appuntamento con il Motor Valley Fest, grande manifestazione diffusa, dedicata a tutti gli amanti dei motori.

A Formigine, in piazza Calcagnini, per tutta la durata dell’evento sarà esposta la Pagani Huayra Roadster BC. Con un peso a secco di appena 1250 kg, la vettura esprime a pieno l’ideale che da sempre ispira il processo creativo dell’Atelier Pagani: il principio leonardesco che vede tecnica ingegneristica e poesia delle forme fondersi insieme armoniosamente.

Come sempre, in piazza sarà presente anche un’auto storica di Formula 1 della Scuderia Belle Epoque, vera e propria eccellenza locale in tema di motori. Quest’anno farà bella mostra di sé la March 761, telaio 03, anno 1976. Vettura ufficiale della squadra March, con i piloti Vittorio Brambilla, Ronnie Peterson e Lella Lombardi, l’unica donna della Formula 1 a giungere in zona punti.

La due giorni darà ampio spazio anche alla figura di Don Sergio Mantovani, storico “parroco della Formula 1” che fu confessore e amico di Enzo Ferrari, dei piloti di Maranello e presenza costante sui circuiti di gara. Ricordato con il soprannome di “Don Ruspa”, la sua figura potrà essere riscoperta grazie all’esposizione allestita in Sala Loggia “Don Sergio Mantovani, uno di noi”. La mostra, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, è a cura della Scuderia Modena Corse, che porterà in piazza anche la Fiat 600 dell’indimenticabile parroco. Nella stessa fascia oraria, Sala Loggia ospiterà anche “Paolino e i suoi amici. I formiginesi della Formula 1”, video interviste e installazioni sui meccanici del mito, con un ricordo speciale per l’Ing. Mario Forghieri. Scomparso lo scorso anno, Forghieri, residente a Magreta, passò in Ferrari quasi 30 anni, vincendo quattro titoli piloti e sette titoli costruttori.

Come lo scorso anno, infine, nel corso della due giorni sarà presente un grande tappeto raffigurante la segnaletica verticale e orizzontale sul quale i più piccoli potranno apprendere i primi rudimenti di guida. Tutti i bambini sono invitati in piazza Italia con la propria bicicletta o monopattino per imparare a rispettare le regole della strada e per ritirare la prima patente di guida! L’evento è a cura degli agenti di Polizia locale e dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada.