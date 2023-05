Sabato 6 maggio ricorre la Giornata Europea della Sicurezza Stradale. A Modena l’appuntamento in largo Sant’Agostino è con l’evento di conclusione del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive”, realizzato dal Comune di Modena in collaborazione con la Prefettura e in partenariato con Ausl, Unione Comuni dell’Area Nord, Unione Comuni Terre dei Castelli e Comune di Castelfranco Emilia.

Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avviate lo scorso maggio, le attività che si sono susseguite per 12 mesi, hanno compreso una serie di controlli coordinati svolti dalla Polizia locale degli enti aderenti (complessivamente 10 di cui 7 in orario serale), attività di sensibilizzazione, di comunicazione, incontri di formazione e laboratori interattivi col simulatore in luoghi frequentati dai giovani al fine di sensibilizzarli a una condotta di guida corretta, sicura e a non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici o stupefacenti.

Dalle 15 alle 19, presso gli stand allestiti in piazzale Sant’Agostino, si svolgeranno laboratori interattivi con il simulatore di guida e gli occhiali distorsori che, attraverso la simulazione, consentono di vedere gli effetti di alcol e sostanze stupefacenti sulla guida. Inoltre, operatori dell’ufficio Legalità e Sicurezze, dell’Educativa di strada, oltre che della Polizia Locale di Modena e degli enti partner forniranno informazioni, gadget e materiale informativo sui temi della sicurezza stradale. Sarà presente anche il presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, Mauro Sorbi.

Durante il pomeriggio, saranno inoltre proiettati i video della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “#cambiailfinale” e i filmati vincitori del contest peer to peer realizzato nell’ambito del progetto.

VINCITORI DEL CONTEST CAMBIA IL FINALE

Un post che spiega in modo semplice e diretto le conseguenze penali della guida sotto l’effetto di alcol o droghe e due video: uno didattico girato amatorialmente da tre ragazze e l’altro, d’impatto emotivo, che simula le tragiche conseguenze di una serata alla guida dopo lo “sballo”. Sono Elvis Oppong, autore di questo secondo video, Michele Ardizzoni che ha elaborato il post pronto per viaggiare sul social e il gruppo del centro giovanile di via Viterbo composto da Naomi Pestillo, Claudia Yeboah, e Hawa Diaby i primi classificati al contest della campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale “Cambia il finale”.

La campagna di comunicazione, rivolta prevalentemente ai giovani, è stata realizzata dal Comune di Modena nell’ambito del progetto per la sicurezza stradale finanziato dal Dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e sviluppato insieme a Prefettura, Azienda sanitaria locale, Comune di Castelfranco Emilia, Unione Terre di Castelli e Unione dei Comuni modenesi dell’Area nord.

Obiettivo del contest era appunto la creazione di un contenuto multimediale, da utilizzare sui social frequentati dai giovani, dedicato ai rischi psicofisici e sanzionatori legati alla guida sotto l’effetto di alcolici e droghe.

Hanno partecipato al concorso giovani, individualmente o riuniti in gruppo, di età compresa tra i 14 e i 25 anni. A decretare i vincitori, che si sono aggiudicati buoni Amazon rispettivamente del valore di 200, 100 e 50 euro, sono stati i like posti sulla pagina Instagram del contest; a tutti i partecipanti è andato, inoltre, un ingresso gratis al cinema. La premiazione degli elaborati è avvenuta sabato scorso al bar Orange del parco Ferrari, presente il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che con i ragazzi partecipanti al contest ha trascorso l’intero pomeriggio.