È stata approvata dalla Giunta la delibera di variazione di bilancio comprensiva della prima parziale applicazione dell’avanzo 2022.

Per quanto riguarda l’avanzo, l’applicazione riguarda prevalentemente l’avanzo vincolato del rendiconto 2022.

Su un totale di circa 76 milioni di euro di avanzo applicato, la quota libera applicata è di 8,6 milioni, su 39,2 milioni disponibili. Di questi 8.6 milioni la parte prevalente è destinata a spese d’investimento (6,8 milioni di euro) nel verde pubblico, manutenzione di strade, edifici e impianti. Circa 1,8 milioni di euro sono destinati a fronteggiare maggiori spese correnti, attribuibili all’aumento prezzi o all’andamento di alcuni servizi.

La parte più rilevante dell’avanzo applicato, pari a 67,4 milioni, è rappresentata da avanzo vincolato. Nello specifico si tratta prevalentemente di avanzo derivante da trasferimenti (47,6 milioni) per la realizzazione di infrastrutture e altri progetti di rigenerazione urbana o legati al Pnrr, a cui si aggiungono 16 milioni di avanzo vincolato per legge.

Delle altre variazioni, non collegate all’applicazione dell’avanzo, una delle più rilevanti riguarda lo stanziamento dell’entrata derivante dal contributo ministeriale per le maggiori spese energetiche 2023, disposto nella legge di bilancio e solo recentemente quantificato in 4,5 milioni di euro. Sempre destinati alle spese energetiche vi è l’applicazione di un avanzo vincolato dall’Ente di 1,8 milioni di euro nel rendiconto 2022.

Alla manovra sulle spese energetiche, il cui andamento sarà oggetto di valutazione in sede di salvaguardia degli equilibri, è connessa l’integrazione della spesa di personale, che cresce di 6 milioni di euro, anche a seguito della quota una tantum di aumento degli stipendi introdotta dalla legge di bilancio dello Stato.

Tra le altre variazioni rilevanti si evidenziano gli stanziamenti connessi ai maggiori costi delle opere, circa 15 milioni di euro da fondi ministeriali a copertura dei maggiori costi di alcuni cantieri che partiranno nel 2023, comprese alcune opere PNRR, e i 2,3 milioni in più della quota coperta da mutui per le scuole Besta, Dozza e Volta-Mazzini.

Nella corposa variazione di bilancio, molte variazioni che non riguardano l’avanzo sono rimodulazioni di stanziamenti, alcuni riconducibili ad esempio alla variazione di cronoprogrammi relativi ad alcuni progetti.

“Si tratta di una manovra importante – è il commento dell’assessora al Bilancio Roberta Li Calzi – in cui viene applicata una quota significativa di avanzo vincolato che consente ai diversi settori di dare seguito alle attività coperte ad esempio da trasferimenti del 2022. Mentre per quanto riguarda l’avanzo libero per ora abbiamo dato copertura ad alcune spese più urgenti. Tra queste soprattutto quelle relative agli investimenti per verde, strade e edilizia, per i quali è necessaria la tempestiva programmazione dei lavori per evidenti motivi connessi ai cantieri estivi. La manovra più importante per quanto riguarda l’avanzo libero si farà a luglio contestualmente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dalla legge”.