Oggi all’ora di pranzo, ignoti ladri hanno infranto la vetrata laterale della porta d’ingresso di una sanitaria lungo via Moine Marmolada a Reggio Emilia poi, probabilmente disturbati, si sono dati alla fuga senza riuscire ad entrare all’interno dell’attività commerciale. I danni cagionati per la perpetrazione del tentato furto sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, intervenuti sul posto allertati da un passante, hanno avviato le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti.