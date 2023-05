Nella serata di ieri fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha svolto controlli straordinari nell’area della Stazione ferroviaria, viale Crispi, viale Mazzoni e zona Tempio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nonché controlli amministrativi presso le strutture ricettive.

Il dispositivo, diretto dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha visto impegnate le Volanti sul territorio, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Controlli amministrativi sono stati effettuati presso alcune strutture ricettive ubicate in zona centro e zona madonnina dove si è proceduto alla verifica delle autorizzazioni di esercizio, delle schedine alloggiati e del personale dipendente. Una sanzione amministrativa è stata comminata per la conservazione irregolare degli alimenti presso il ristorante di una struttura alberghiera che verrà altresì segnalata all’ASL per le condizioni insalubri di alcuni ambienti. Monitorati anche pubblici esercizi e circoli privati in zona.

L’area racchiusa tra viale Monte Kosica, stazione dei treni e piazzale Natale Bruni è stata presidiata fino a tarda notte attraverso reiterati posti di controllo, che non hanno fatto emergere particolari criticità.

L’attività ha permesso l’identificazione di 85 persone, di cui 6 straniere e di controllare 36 autovetture.