Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di anni 26 per il reato di ricettazione.

Verso le ore 16:30, gli agenti durante il normale servizio di controllo del territorio nel transitare in via Polonia venivano fermati da un cittadino, il quale riferiva di aver localizzato, attraverso un app, le proprie cuffie auricolari che gli erano state sottratte all’interno dell’abitacolo della propria autovettura due giorni prima in altra provincia.

Sul posto gli operatori individuavano due uomini seduti su una panchina, uno dei quali all’atto del controllo di polizia spontaneamente consegnava le cuffie in questione, che, dotate di matricola, risultavano essere proprio quelle asportate al richiedente.

Il 26enne veniva pertanto denunciato in stato di libertà per ricettazione non essendo in grado di dimostrarne la legittima provenienza e denunciato per inosservanza delle norme sul soggiorno. Al vaglio dell’Ufficio immigrazione la posizione dello straniero.