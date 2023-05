Nel pomeriggio di venerdì scorso, durante l’attività di controllo in zona Stazione Storica a Reggio Emilia, diretta anche a prevenire e contrastare i reati di consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la pattuglia del posto di polizia Turri, unitamente a personale della Polizia Locale e all’Unità cinofila di Castelnovo ne’ Monti, procedeva in via Gobetti al controllo di un giovane che alla vista degli operatori occultava qualcosa tra le siepi presenti nella via.

Il cane dell’unità cinofila della Polizia Locale raggiungeva immediatamente la siepe e, dopo un controllo, il conduttore riscontrava la presenza di involucri termosaldati, presumibilmente contenenti sostanza stupefacente. Il giovane, privo di documenti, ne riconosceva la proprietà. Veniva quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari adempimenti. Qui dopo il riconoscimento tramite rilievi foto-dattiloscopici da parte del personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, si procedeva anche al narcotest sulla sostanza stupefacente trovata nella siepe, che risultava essere cocaina dal peso lordo di grammi 1,23. Al termine dei necessari adempimenti, il giovane presunto reo, 19enne, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90.

Proseguendo nell’attività, il cane Viktor dell’unità cinofila della Polizia Locale si fermava e segnalava la presenza di sostanza stupefacente nei pressi di un albero posto lungo via Eritrea. Un esame approfondito permetteva di scorgere, occultata tra i rami dell’albero, sostanza stupefacente che all’esito dell’esame narco-test risultava sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 30,28. La sostanza veniva sequestrata a carico di ignoti.

Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia delle Volanti interveniva in viale IV Novembre in seguito a segnalazione giunta alla linea del 113 di persona in escandescenza che disturbava la tranquillità del luogo. Sul posto gli operatori delle Volanti individuavano un 44enne senza fissa dimora, in stato di alterazione. L’uomo veniva ripreso per il suo comportamento e invitato a calmarsi.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo disposti dal Questore Ferrari, sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Complessivamente, nell’area sono state controllate 131 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 39 veicoli ed effettuati 3 posti di controllo. Elevate inoltre 3 contravvenzioni per violazione del Codice della strada.