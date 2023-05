Sarà Juri Roverato, danzatore e insegnante di Danceability, l’ospite d’onore dell’evento organizzato dall’associazione di promozione sociale “L’Ora Del Noi” in collaborazione con la “Comune del Parco di Braida” domenica 14 maggio alle ore 17 al parco Amico di Braida.

L’incontrò sarà una chiacchierata per riscoprire la possibilità di andare oltre i propri limiti.

Per l’occasione Roverato presenterà il suo primo romanzo, “Il dono”.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

Chi è Juri Roverato?

Juri Roverato si occupa di percorsi di formazione di danza, teatro e comunicazione col corpo, produzione di spettacoli, ricerca artistica e coreografica. Nasce a Padova il 21 maggio 1977, danzatore ed insegnante di Danceability, a causa di complicazioni durante il parto, è affetto da tetraparesi spastica grave (distonia).

Juri, attraverso le cose che fa nel concreto della sua esperienza di vita e relazioni, ci dimostra che la disabilità non è solo un limite, ma un’opportunità per vedere e mostrare il mondo da una prospettiva diversa.

Nel 2002 si è laureato in filosofia con 110 e lode con la tesi “La filosofia come gioco in Ortega y Gasset” a Padova.

Ha praticato arti marziali (Qwan qwi do) e ha studiato Danceability, Contact Improvisation, Butoh, teatro, danza integrata, danza sensibile, anatomia esperienziale e improvvisazione. È insegnante di Danceability e tiene corsi in Italia ed all’estero, collabora con università di Padova, scuole di ogni ordine e grado e molte associazioni italiane ed internazionali.

Ha partecipato alla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi invernali di Torino 2006. Ha lavorato con la Raffaello Sanzio Socìetas in tutto il mondo.

Nel 2021 ha partecipato alle riprese del film di Abel Ferrara con Shia LaBeouf interpretando Firmino. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo romanzo “Il Dono” con AltroMondo Editore.