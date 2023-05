In campo al Mapei Stadium di lunedì sera per la 34^ giornata di campionato sono scese in campo Sassuolo e Bologna davanti a 13.664 spettatori per una partita che a conti fatti è stato anche un Derby tra due squadre emiliane nella massima serie che si contendono la possibilità di scalare la parte sinistra della classifica.

In campo dal primo minuto Dionisi ha mandato Consigli, Rogerio, Henrique, Toljan, Bajrami, Erlic, Tressoldi, Frattesi, Brerardi e Defrel.

Dai primi dieci minuti di gara si è intuito (come ovvio), che il sorvegliato speciale per Thiago Motta doveva essere Domenico Berardi che senza farsi attendere troppo al quarto d’ora con il destro, di certo il suo piede preferito, dalla parte destra dell’area infila Skorupski sotto alla travesa. Sassuolo 1, Bologna 0

Al 38’ sempre il solito Berardi mette un invitantissimo pallone a centro area che Matheus Henrique calcia centralissimo tra le braccio di Skorupski e peccato davvero pensando che solo tre minuti dopo, Dominguez trova un gran gol con una conclusione di destro anche questa volta, sotto la traversa. Sassuolo 1, Bologna 1.

La partita riprende con qualche minuto di ritardo a causa del Bologna non ancora sul rettangolo di gioco mentre tutto il Sassuolo attende e con tutti gli effettivi ancora al loro posto.

Al 53’ è il Bologna a rendersi pericoloso con Cambiasso che di sinistro manda di poco a lato dalla porta difesa da Consigli mentre due minuti dopo è Frattesi a fare tutto bene fino alla conclusione oltre la traversa rossoblu.

Al 65’ Dionisi fa alzare dalla panchina Harroui e Laurienté rispettivamente per Henrique e Bajrami in un cambio ruolo su ruolo mentre Thiago Motta gli risponde con Arnautovic al posto di Orsolini.

Al 75’ Davide Frattesi esce per fare posto a Thorstved e Defrel esce per Agustin Alvarez anche questa volta Motta risponde con Moro al posto di Dominguez.

Dopo tre minuti di recupero la Sig.ra Ferrieri Caputi (alla seconda direzione al Mapei dopo il suo esordio), mette fine a una partita che definire piacevole sarebbe dura, con un pareggio che in termini di classifica serve davvero poco a entrambe.

Il Sassuolo a quota 44 punti si ferma in 13ma posizione mentre il Bologna esce decimo dal Mapei Stadium con 46 punti.

Meno di cinque giorni dividono i neroverdi dalla prossima complessa sfida a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi reduce dalla vittoria contro la Roma all’Olimpico.

Claudio Corrado