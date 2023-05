Dobbiamo credere in noi stessi per rendere questo campionato straordinario. Questa sera anche chi è entrato ha fatto il massimo e di certo una partita ogni tre giorni si sente.

Ritengo il risultato di questa sera giusto per come è andata la partita. Non è stato facile difendere senza avere un punto di riferimento che il Bologna questa sera è riuscita a non darci.

Su Berardi posso dire che anche se a un certo punto l’ho visto più stanco se sta bene e non me lo chiede lui io non cambio di certo.