Sensibilizzare sul valore della prevenzione sanitaria nel caso di tumore al seno, aderendo al programma di screening mammografico, è l’obiettivo della camminata non competitiva, intitolata “Passo dopo passo”, in programma nel pomeriggio di giovedì 11 maggio nel quartiere Madonnina. L’appuntamento, organizzato dal Rotary club Modena Muratori col patrocinio del Comune e il supporto tecnico del Gruppo Podistico Madonnina, combina sport, salute e solidarietà: il ricavato della manifestazione e degli sponsor servirà, infatti, a finanziare l’acquisto di un software di analisi in grado di migliorare e potenziare la visualizzazione delle lesioni tumorali nelle situazioni con alta difficoltà diagnostica e che sarà donato al Centro di screening mammografico modenese.

“Si tratta di un’iniziativa – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – in cui lo sport si fa promotore di un importante messaggio: da una parte si sostiene la raccolta fondi voluta dal Rotary per lo screening mammografico e dall’altra si evidenzia il ruolo del movimento e dell’attività fisica come elemento alla base di sani e corretti stili di vita e per la prevenzione della malattia. Ringrazio tutte e tutti quelli che si sono impegnati per questa camminata, ma soprattutto per sostenere il progetto”.

L’iniziativa sportiva è inserita nel calendario podistico modenese e si articola in due percorsi ad “anello”, da cinque e dieci chilometri, che si sviluppano anche sul tracciato della Diagonale verde, il corridoio ecologico che punta a “ricucire” la città con la sua periferia lungo il percorso liberato dalla linea ferroviaria storica. Il ritrovo (ore 18) e la partenza (ore 19) sono infatti previsti alla Polisportiva Madonnina, in via Don Fiorenzi 135. La quota di iscrizione ammonta a due euro, cifra che sale a dieci se si vuole acquistare la speciale maglietta preparata per l’occasione (le iscrizioni, con anche eventuale ritiro delle t-shirt, si possono fare negli uffici del Rotary club Modena Muratori in via Begarelli 31, al colorificio Righi via de’ Gavasseti 176 e al negozio Lupo sport di via Giardini 507). La quota servirà appunto ad acquistare la dotazione medico-informatica, denominata “Computer Aided Traspara”, che ha un valore di 15mila euro; le risorse economiche necessarie per arrivare alla cifra verranno eventualmente integrate dal club del Rotary.

Infine, sono previste premiazioni sia per i singoli, con un omaggio a fine gara per tutti i partecipanti, sia per le società, in particolare quelle che avranno comprato il maggior numero di magliette.

Approfondimenti online sul sito www.rotarymodenamuratori.it/camminata-non-competitiva-procentro-screening-mammografico-di-modena.