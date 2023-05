Castelnovo ne’ Monti, a partire da giovedì 11 maggio il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), che era stato trasferito in via temporanea in Piazzale Marconi 2, sarà nuovamente operativo nella sede propria di Via Roma 26. Nel primo pomeriggio del 10 maggio saranno effettuate le operazioni di trasloco.

Contestualmente, tutte le attività della Pediatria di Comunità e del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze saranno nuovamente erogate negli ambulatori di Piazzale Marconi 2.