Rimarrà chiusa probabilmente per tutta la settimana la Sp 7 interrotta da ieri mattina a Montelusino di Baiso, poco dopo il ponte sul rio Spigone, a seguito di una frana di monte. Il materiale instabile ancora presente in parete e le condizioni meteo previste per i prossimi giorni rendono infatti impossibili i lavori di consolidamento della parete di monte.

Il traffico rimarrà dunque indirizzato da Reggio Emilia in direzione Baiso sulla Sp 7 all’incrocio con la località Gargola, sulla Sp 98 e in seguito sulla Sp 107 (e viceversa).