«Complimenti per la vittoria a queste elezioni e buon lavoro per le importanti sfide che attendono i territori che andrete ad amministrare. Dalla Provincia di Modena l’auspicio è quello della massima collaborazione e del pieno supporto alle vostre comunità e al vostro lavoro».

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta le recenti elezioni che hanno portato alla nomina di Simona Magnani a Polinago, di Monja Zaniboni a Camposanto, di Iacopo Lagazzi a Guiglia e di Simona Ferrari a Serramazzoni.

«Amministrare un Comune, oggi, rappresenta un servizio fondamentale e decisivo per la crescita di un territorio – prosegue Braglia – specialmente nel delicato momento che stiamo attraversando, che richiedere uno sforzo importante al servizio dei cittadini. Sono certo che i nuovi sindaci sapranno interpretare al meglio questo ruolo e da parte nostra potranno contare su quanto, come Provincia, potremo fare per aiutarli nella loro attività amministrativa».

Per Monja Zaniboni e Iacopo Lagazzi si tratta di una riconferma, mentre Simona Ferrari e Simona Magnani sono alla loro prima esperienza di sindache.