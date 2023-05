Grandissimo successo ieri (domenica 14 maggio) alla presentazione del nuovo libro di Ameya Gabriella Canovi “Di troppa (o poca) famiglia” (Sperling & Kupfer). Nonostante il meteo avverso, la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano si è riempita di cittadini appassionati, che hanno partecipato all’iniziativa mossi dal grande interesse che la psicologa desta ormai da diversi anni, specialmente nel territorio fioranese. La Canovi, al termine, si è lungamente trattenuta con i presenti, firmando le copie del libro acquistato e conversando con loro.

Durante l’incontro, a interloquire con l’autrice è stata l’assessore alla Cultura e vicesindaco Morena Silingardi, la quale si è detta veramente entusiasta per la riuscita dell’evento. Purtroppo il maltempo ha impedito il realizzarsi dello street-food e del mercato previsti nel centro cittadino; tuttavia la grande affluenza al Castello può fungere ugualmente da buon auspicio per il proseguo del Sempre Maggio Fioranese, rassegna che aveva in calendario questi eventi.

Sui social e il sito del Comune tutte info riguardanti il proseguo della rassegna.