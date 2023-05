In risposta alle criticità causate dall’allerta meteo, nonché alle problematiche di viabilità (livello dei fiumi e chiusure dei ponti) e alle esigenze di evacuazione di famiglie con particolare riferimento ad anziani o persone fragili, in accordo con la Prefettura e in virtù del coordinamento con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e sindaci della Città metropolitana, la Centrale Operativa 118 Emilia Est ha attivato 14 mezzi di soccorso aggiuntivi, più 2 mezzi reperibili.

In particolare, oggi sono stati aggiunti 16 mezzi distribuiti su tutto il territorio dell’Azienda USL. Nella giornata di domani, a fronte della nuova allerta rossa diramata dalla Protezione Civile, la Centrale operativa 118 ha previsto un potenziamento dello stesso numero di mezzi di soccorso, così distribuiti nelle seguenti aree del territorio dell’Azienda USL di Bologna:

– area Bologna città: 7 mezzi distribuiti in 5 postazioni operative a cui si aggiungono 3 mezzi dedicati ai servizi intraospedalieri

– area Nord: 1 mezzo a Bentivoglio, 1 mezzo a Budrio

– area Sud: 1 mezzo a Monterenzio, 1 mezzo a Loiano, 1 mezzo a San Lazzaro

– Imola: 2 mezzi

La Prefettura di Bologna ha attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Protezione Civile dove è stato inviato un coordinatore della Centrale 118.

Finora, a causa di frane e smottamenti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna, sono state soccorse 26 persone adulte e 5 minori, tutti illesi, trasportati presso un punto di ricovero provvisorio nel Comune di Monterenzio. Al momento è però ancora in corso l’evacuazione di civili in diverse località del territorio.

La Centrale Operativa 118 ha pertanto potenziato il personale in turno per poter garantire tempestive risposte su tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna.