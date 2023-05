A causa della perturbazione che sta attraversando il territorio della provincia di Modena in queste ore, prosegue l’attività di monitoraggio dei ponti e delle strade provinciali, che al momento risultano tutti aperti in attesa dell’innalzamento dei livelli idrometrici previsti per le prossime ore.

Nel corso della giornata i tecnici della provincia sono intervenuti su alcuni tratti viari particolarmente interessati dall’accumulo di acqua sulla carreggiata, come ad esempio la strada provinciale 4 fondovalle Panaro, la strada provinciale 18 in località Riccò, la provinciale 24 a Monchio e la provinciale 33 a Frassineti.

In via precauzionale restano interdetti al transito di pedoni e ciclisti i percorsi natura Panaro, Tiepido e Secchia, fino alla fine dell’emergenza.